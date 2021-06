Draghi o Mattarella? Bomba di Marcello Sorgi: così la rissa Grillo-Conte stravolge la corsa al Quirinale (Di domenica 27 giugno 2021) Come potrebbe cambiare la corsa al Quirinale nel caso in cui la rissa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte rimanesse irrisolta, sancendo così la fine del progetto di rinascita del Movimento 5 Stelle? Marcello Sorgi ha provato a illustrare i possibili scenari, in attesa di vedere come andrà a finire la vicenda tra l'ex premier e il garante: tra i due sarebbe avvenuta una telefonata nelle ultime ore che avrebbe riaperto “spiragli”, anche se non tutti i nodi sarebbero ancora sciolti. Probabile però che si raggiunga un accordo, anche perché in caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Come potrebbe cambiare laalnel caso in cui latra Beppee Giusepperimanesse irrisolta, sancendola fine del progetto di rinascita del Movimento 5 Stelle?ha provato a illustrare i possibili scenari, in attesa di vedere come andrà a finire la vicenda tra l'ex premier e il garante: tra i due sarebbe avvenuta una telefonata nelle ultime ore che avrebbe riaperto “spiragli”, anche se non tutti i nodi sarebbero ancora sciolti. Probabile però che si raggiunga un accordo, anche perché in caso ...

