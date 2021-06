Concorso Infermieri Lecco: 60 posti, si farà solo prova scritta. (Di domenica 27 giugno 2021) Indetto Concorso pubblico per Infermieri a Lecco: 60 posti, si farà solo prova scritta. Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2021 è stata resa nota l’apertura di un nuovo per il conferimento di 60 incarichi a tempo indeterminato in qualità di C.P.S. infermiere, categoria D nell’Asst di Lecco, con scadenza fissata per il 26 luglio 2021. La prova d’esame consiste esclusivamente in una prova scritta ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Indettopubblico per: 60, si. Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2021 è stata resa nota l’apertura di un nuovo per il conferimento di 60 incarichi a tempo indeterminato in qualità di C.P.S. infermiere, categoria D nell’Asst di, con scadenza fissata per il 26 luglio 2021. Lad’esame consiste esclusivamente in una...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Indetto Concorso pubblico per Infermieri a Lecco: 60 posti, si farà solo prova scritta. Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugn… - AssoCare : Indetto Concorso pubblico per Infermieri a Lecco: 60 posti, si farà solo prova scritta. Sulla Gazzetta Ufficiale de… - dosumma : RT @Nurse24it: ?? #Concorso pubblico #infermieri pediatrici, 8 posti a #Cosenza - dosumma : RT @Nurse24it: Concorso #infermieri, 60 posti a #Lecco | Pubblicato in #GazzettaUfficiale Scadenza 26-07-2021 - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Basilicata: Concorso unico per 142 infermieri. Bando in allegato -