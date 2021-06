Spagna | Oyarzabal | «Morata? Troppo spesso si superano dei limiti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 giugno 2021) Mikeldifende Alvaro: ecco le dichiarazioni sull’attaccante della Juventus dopo le minacce sui social Mikeldifende Alvaroin conferenza stampa.– «Lo sosterremo in ogni momento. È un giocatore molto importante per noi, che ci darà gioia in ciò che resta. Ci fidiamo completamente di lui. ?Alla fine, le persone hanno il loro modo di mostrare il loro malcontento. Non dobbiamo dargli importanza perché la stragrande maggioranza ci ha sostenuto a Siviglia. Ci sono persone che lo criticano e non lo supportano, ma non gli si dovrebbe dare più importanza. ?Al giorno d’oggi ...