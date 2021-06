Saman Abbas denunciò i genitori poco prima della sua scomparsa: 'Non vogliono darmi i miei documenti' (Di sabato 26 giugno 2021) Saman Abbas aveva deciso di denunciare ai carabinieri i suoi genitori prima di scomparire nel nulla. La ragazza di origini pachistane che viveva da anni con la famiglia a Novellara , voleva denunciare ... Leggi su leggo (Di sabato 26 giugno 2021)aveva deciso di denunciare ai carabinieri i suoidi scomparire nel nulla. La ragazza di origini pachistane che viveva da anni con la famiglia a Novellara , voleva denunciare ...

Advertising

valigiablu : Il femminicidio di Saman Abbas, le distorsioni del dibattito pubblico e la strada dell'alleanza | @SumayaAQ… - LucaBizzarri : 1/2 (Il delitto della povera Saman Abbas è un orrore indescrivibile e mi auguro che i colpevoli vengano presi e con… - ilmeteoit : #SAMAN #ABBAS: come #POLLICINO inviava #INDIZI al fidanzato e gli ha detto chi è il suo #UCCISORE - Profilo3Marco : RT @Corriere: Saman si era comprata una vestito da sposa dal Pakistan: «Voleva usarlo per le nozze col fidanzato» - Italia_Notizie : Saman si era comprata un vestito da sposa: «Voleva usarlo per le nozze con il suo fidanzato» -