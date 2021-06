Napoli, controlli notturni: un arresto e pioggia di sanzioni (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, i Carabinieri hanno effettuato diversi controlli in città nella fascia notturna a partire dalle 22. Particolare attenzione è stata rivolta nelle aree di piazza dante, piazzetta carolina, via monte di dio e piazza san Giovanni Maggiore. 48 le persone controllate e 4 centauri indisciplinati sanzionati. Nelle zone setacciate i Carabinieri hanno accertato la presenza di pochi giovani. Qualche disordine – immediatamente risolto dai militari – è stato riscontrato a piazza mercato. Molti i giovani presenti a bordo di una 30ina di scooter e di 8 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di, i Carabinieri hanno effettuato diversiin città nella fascia notturna a partire dalle 22. Particolare attenzione è stata rivolta nelle aree di piazza dante, piazzetta carolina, via monte di dio e piazza san Giovanni Maggiore. 48 le persone controllate e 4 centauri indisciplinati sanzionati. Nelle zone setacciate i Carabinieri hanno accertato la presenza di pochi giovani. Qualche disordine – immediatamente risolto dai militari – è stato riscontrato a piazza mercato. Molti i giovani presenti a bordo di una 30ina di scooter e di 8 ...

