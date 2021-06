Maturità 2021, dibattito social sul post esame: bouquet o striscione per i maturati o semplice pacca sulla spalla? (Di sabato 26 giugno 2021) Boom di condivisioni e commenti sul post sulla pagina Facebook di Orizzonte Scuola dedicato alla Maturità. Oltre 17mila reazioni, quasi 2mila commenti e oltre 3mila condivisioni. Non solo oltre 750mila persone hanno visto il posto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 giugno 2021) Boom di condivisioni e commenti sulpagina Facebook di Orizzonte Scuola dedicato alla. Oltre 17mila reazioni, quasi 2mila commenti e oltre 3mila condivisioni. Non solo oltre 750mila persone hanno visto ilo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Maturità 2021, dibattito social sul post esame: bouquet o striscione per i maturati o semplice pacca sulla spalla? - ilgoriziano : #Maturità a #Gorizia, cinque studenti premiati con cento al liceo artistico #Fabiani. #ilgoriziano - skuolanet : Anche le celebrità devono affrontare i tanto temuti Esami di Maturità e per loro, considerati gli impegni lavorativ… - mattinodipadova : Buoni voti per i giovani di origine straniera all’istituto Valle e ai Rogazionisti. Sorrisi, fiori e un po’ di comm… - CorriereAlpi : Follador - De Rossi: tutti i voti del liceo sportivo, minerari, chimici, Ipia, cucina, turistico e sportivo nel pol… -