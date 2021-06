“Il peggio deve ancora venire” | drammatico report su quello che accadrà in futuro

(Di sabato 26 giugno 2021) Milioni di persone in tutto il mondo hanno di fronte uncaratterizzato da fame, siccità e malattie. E’ quanto emerge nella bozza del rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, trapelata ai media questa settimana. “Il cambiamento climatico rimodellerà radicalmente la vita sulla Terra nei prossimi decenni, anche se gli esseri umani saranno in grado di domare le emissioni di gas serra che provocano il riscaldamento del pianeta”, rivela France-Presse, che è riuscita ad ottenere la bozza del. Nel documento si fa riferimento ad una serie di soglie oltre le quali il recupero dal crollo ...

Advertising

VitoCavarretta : @lenuccia82 @bidimensionale La politica deve rivolgersi a tutti, colti e incolti. Compito del politico è indirizzar… - ilmeteoit : #Meteo #TEMPERATURE: #QUANDO una #TREGUA dal #GRAN #CALDO? Le #PREVISIONI non lasciano #SCAMPO e il #PEGGIO deve… - Fiorellissimo : @marckuck @HoppipollaFede @lageloni @maurizio_crippa Assisteremo ancora all’autodistruzione della sinistra , che sc… - bartiol : RT @Bart42519094: @RobertoMerlino1 Che il peggio deve ancora arrivare quando saliranno i due duci al governo, serviranno sacchetti di sabbi… - ClaPas11 : No;al peggio deve esserci una fine -

Ultime Notizie dalla rete : peggio deve

iLMeteo.it

Il Movimento 5 Stelle è in caduta libera nei sondaggi e anche il Partito democratico non se la passa meglio. Essere entrato nel Movimento 5 Stelle lo ha sicuramente logorato e ne potrebbe pagare le co ...«Non abbiate timore di dire ti amo alla persona che avete vicino. “Fottetevene” degli scarti dell’umanità che con le loro parole vogliono solo far del male» ...