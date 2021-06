Europei | Danimarca ai quarti | Galles battuto 4-0**

(Di sabato 26 giugno 2021) Amsterdam, 26 giu. -(Adnkronos) - Laè la prima nazionale che si qualifica aidi finale del campionato europeo. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam la squadra biancorossa sconfigge con un netto 4-0 ilgrazia alla doppietta di Dolberg a segno al 27' e al 48' e ai gol di Maehle all'88' e Braithwaite al 94'. Nel recupero la squadra britannica è rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Wilson. Laaspetta aila vincete tra Olanda e Repubblica Ceca in campo domani.

SECONDA FASE2021, gli ottavi di finale: subito Inghilterra - Germania... Italia - Galles 1 ... Ct: Robert Page(3 - 4 - 3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Maehle, ...Dopo i gironi, inizia la fase a eliminazione diretta deglidi calcio. Stasera a Wembley tornano in campo gli Azzurri di Mancini, che alla vigilia ha dichiarato: "Divertiamoci e facciamo in modo di tornare in questo stadio fantastico". Verretti vince ...