Auto contro scooter a Velletri | morto 14enne

Un 14enne è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Colle Caldara a Velletri (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Volkswagen Golf, guidata da un 38enne, e uno scooter, condotto da un 14enne, entrambi di Velletri. A causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi, il 14enne è morto. Il 38enne è stato invece medicato in ospedale.

