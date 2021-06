Ungheria: Macron, c'è una divisione Est - Ovest in Ue (Di venerdì 25 giugno 2021) "E' vero che c'è una divisione est - Ovest e che ci sono stati dei silenzi" sull'Ungheria. Così il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) "E' vero che c'è unaest -e che ci sono stati dei silenzi" sull'. Così il presidente francese Emmanuelalla conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Macron Ungheria: Macron, c'è una divisione Est - Ovest in Ue "E' vero che c'è una divisione est - ovest e che ci sono stati dei silenzi" sull'Ungheria. Così il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Ma "se facciamo un'analisi chiara sulle società post - comuniste che hanno ...

Xavier Bettel, il premier gay lussemburghese che combatte Orbán ... come ha riferito il premier olandese Mark Rutte , che ha chiesto all'Ungheria di lasciare l'Unione ... Bettel ha ricordato con simpatia che in un'intervista Brigitte Macron, alla domanda su chi fosse la ...

Ungheria: Macron, legge anti Lgbti è contro nostri valori
La legge anti Lgbti adottata dall'Ungheria è "totalmente contraria ai nostri valori e al nostro stato di diritto". Lo ha detto il ...

"E' vero che c'è una divisione est-ovest e che ci sono stati dei silenzi" sull'Ungheria. Così il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Ma "se facciamo un'analisi chiara sulle società post - comuniste che hanno ...

