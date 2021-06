Traffico Roma del 25-06-2021 ore 18:30 (Di venerdì 25 giugno 2021) Luceverde Roma una buona serata e ben trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara a Torrevecchia incidente in via della Valle dei Fontanili abbiamo ripercussioni con difficoltà di circolazione molto intenso Traffico su Lungotevere disagi da Ponte Mazzini via Giulia fino a Ripetta Piazza del Popolo Traffico e disagi nella zona di Porta Maggiore code sulle principali vie e strade code tra la tangenziale est il tratto Urbano della A24 in tangenziale le ripercussioni riguardano la carreggiata da San Giovanni uscendo da Roma Traffico intenso sulla Flaminia e sull’Ardeatina poi raccordo anulare con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) Luceverdeuna buona serata e ben trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara a Torrevecchia incidente in via della Valle dei Fontanili abbiamo ripercussioni con difficoltà di circolazione molto intensosu Lungotevere disagi da Ponte Mazzini via Giulia fino a Ripetta Piazza del Popoloe disagi nella zona di Porta Maggiore code sulle principali vie e strade code tra la tangenziale est il tratto Urbano della A24 in tangenziale le ripercussioni riguardano la carreggiata da San Giovanni uscendo daintenso sulla Flaminia e sull’Ardeatina poi raccordo anulare con ...

