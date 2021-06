Taranto | vaccini | anticipazioni seconde dosi AstraZeneca Comunicazione Asl

(Di venerdì 25 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Prosegue l’iniziativa della campagna vaccinale della ASL diper anticipare ledel vaccino Vaxzevria (), volto a garantire un rapido completamento dei cicli avviati e assicurare la disponibilità divaccinali a tutti gli aventi diritto. La riprogrammazione che segue riguarda in particolare i cittadini che hanno ricevuto la prima dosein uno degli hub dicittà. In particolare, i cittadini maggiori di 60 anni – nati fino al 31 dicembre 1961 – che hanno ...

Advertising

NoiNotizie : #Taranto, vaccini: anticipazioni seconde dosi AstraZeneca - Arteria_antifa : L aria è di tutti e non rimane ancorata a Taranto. Intanto escono nuove malattie e gli Stati si fanno garanti di va… - infoitsalute : Vaccini in Puglia, somministrato il 94,9% delle dosi, ma c'è carenza di Pfizer. Covid, salgono a 40 i casi nel carc… - _COSMOPOLIS_ : Taranto, 12 positivi ricoverati. Prosegue la campagna vaccinale #22giugno #taranto #vaccini #cosmopolis_media - AntonBattaglia : @lucianocapone Qualsiasi decisione deve basarsi sui dati, le ho già risposto. I dati e la scienza devono dare le ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto vaccini

... 26.905 nella Provincia di Lecce; 39.422 nella Provincia di; 810 attribuiti a residenti ...- sono impegnati a recuperare le somministrazioni slittate mercoledì per mancanza die ad ...Le news su contagi e morti e il punto sui. I dati sulla pandemia di coronavirus da Veneto e ... 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 8 in provincia di, 1 caso di residente ...Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Prosegue l’iniziativa della campagna vaccinale della ASL di Taranto per anticipare le seconde dosi del vaccino Vaxzevria (Astrazeneca), volto a garanti ...BARI – Un milione di vaccini somministrati dall’inizio della campagna: la ASL Bari ha tagliato un altro importante traguardo. 1.006.901 per l’esattezza, il conteggio totale delle somministrazioni eseg ...