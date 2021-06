Reazione a Catena 25 giugno 2021: le Pignolette (Di venerdì 25 giugno 2021) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, venerdì 25 giugno 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campionesse le Pignolette di Foligno, tre ragazze organizzate, puntuali e precise. Le Pignolette – Serena, Lucia e Ilaria – al loro ottavo tentativo non sono riuscite ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 13.500 euro. Peccato! Il loro montepremi totale va quindi a 11.938 euro. Il gioco ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 25 giugno 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, venerdì 25. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campionesse ledi Foligno, tre ragazze organizzate, puntuali e precise. Le– Serena, Lucia e Ilaria – al loro ottavo tentativo non sono riuscite ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 13.500 euro. Peccato! Il loro montepremi totale va quindi a 11.938 euro. Il gioco ...

Advertising

PrimaldaZ : @lumbard66 Stavo aspettando Reazione a catena, che è la sola cosa che guardo in RAI. - straysamurai : SOTTOFONDO KAHSKDDGJ chi è che fa ste cose a reazione a catena siete dei cani almeno provate a mettere le parole ch… - blue__unicorn : Madonna ma ste tizie non si schiodano più da reazione a catena - edoludo : Reazione a catena era il programma giusto per Gabriele Corsi. Liorni sarebbe stato perfetto per l’eredità. Ma si sa… - gfvip5____ : ma esattamente,fan di reazione a catena,perché non sopportate le pignolette?A mio parere sono sempre molto solari #reazioneacatena -