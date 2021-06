Real Madrid | Florentino Perez | “quello non è Zidane | la lettera non l’ha scritta lui”

(Di venerdì 25 giugno 2021) L’ultima stagione delnon è stata di certo entusiasmante, i Blancos hanno fallito gli obiettivi in campionato e Champions League. Si è materializzato l’addio con Zinedine, al suo posto è stato ufficializzato il ritorno di Carlo Ancelotti. Il presidenteha affrontato tanti argomenti: dall’addio polemico conalle voci su Conte e Allegri. SU– “Ho lottato perché rimanesse. Sono stato con lui tutto il pomeriggio per convincerlo. La? Non l’ho letta. Giuro sui miei nipoti. Mi hanno detto che era brutta. ...

Advertising

SkySport : Real Madrid, #Perez: 'La Superlega va avanti, c’è un accordo vincolante' #SkySport #RealMadrid #Superlega… - Gazzetta_it : Ramos alla Roma e Ibanez al Real, pazza idea? Ecco i tasselli da incastrare - DiMarzio : #SergioRamos lascia il #RealMadrid: domani il saluto del club e la conferenza stampa - MatteoSorrenti : @1926Azzurro Vabbè però un sito decente almeno... Se vai ad aprire la pagina 'chi siamo' esce sfondo bianco. Produ… - sportli26181512 : Florentino Perez: 'La Super League va avanti, l'accordo è vincolante': Florentino Perez, Presidente del Real Madrid… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Spettatori interessati allo sviluppo della vicenda sonoe Liverpool , da sempre grandi estimatori di Mbappe, i quali potrebbero approfittarne per acquistarlo già quest'anno. La trattativa ...Fresco di trasferimento dall'Everton al, Carlo Ancelotti ha rilasciato un'interessante intervista al quotidiano Il Giornale nella quale si è soffermato anche sulle vicende del calcio italiano con particolare riferimento alla ...L’ultima stagione del Real Madrid non è stata di certo entusiasmante, i Blancos hanno fallito gli obiettivi in campionato e Champions League. Si è materializzato l’addio con Zinedine Zidane, al suo po ...Il neotecnico del Real Madrid ha dato il suo parere non solo sull’Italia di Mancini ma anche sulla sentita questione del gesto contro il razzismo agli Europei.