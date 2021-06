Primavera Napoli, un giocatore nel mirino del Taranto (Di venerdì 25 giugno 2021) Valerio Labriola, giocatore della Primavera del Napoli, è nel mirino del Taranto. Il Taranto pianifica il mercato della prossima stagione e sembra essere interessato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 25 giugno 2021) Valerio Labriola,delladel, è neldel. Ilpianifica il mercato della prossima stagione e sembra essere interessato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Napoli, possibile ritorno in C per Labriola: sul calciatore c’è il Taranto: Napol… - sportli26181512 : Zeman: 'Su Insigne avevo ragione io. Lo vidi la prima volta nella Primavera, poi…' - Joe_Fischetti5 : RT @NapoliFemminile: La convocazione per uno stage in Nazionale Under 17 di Denise Ferrara - che da oggi sarà per tre giorni a Tirrenia - è… - NapoliFemminile : La convocazione per uno stage in Nazionale Under 17 di Denise Ferrara - che da oggi sarà per tre giorni a Tirrenia… - waltersantillo : @CalzolaiMarco @loruman Al suo arrivo al Napoli seppe che Ferrara (primavera)veniva al campo in motorino. Andò dal… -