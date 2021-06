Napoli, accelerata per Basic: battuta la concorrenza della Lazio (Di venerdì 25 giugno 2021) Era stato il primo nome uscito fuori dalla ridda appena iniziata del calciomercato in casa Napoli . Poi a un certo punto la pista che conduceva a Toma Basic sembrava essersi raffreddata, con tanto di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Era stato il primo nome uscito fuori dalla ridda appena iniziata del calciomercato in casa. Poi a un certo punto la pista che conduceva a Tomasembrava essersi raffreddata, con tanto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli accelerata Napoli, accelerata per Basic: battuta la concorrenza della Lazio I dettagli dell'affare Messo spalle al muro, il Napoli , pur di non perdere colui che da tempo era stato indicato come il rinforzo ideale per il centrocampo, ha dovuto cedere alla formula della ...

Il Napoli alza l'offerta per Basic, modificata anche la formula d'acquisto Dal quotidiano si legge: 'La trattativa per Toma Basic potrà avere un'accelerata nei prossimi ... al quale è legato il triennio più esaltante del Napoli durante la sua stagione tecnica. Il ds ...

