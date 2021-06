(Di venerdì 25 giugno 2021)(Firenze), 25 giugno 2021 -, e il borgo disidi, come ogni estate. Un'edizione, la numero trentatré, dove l'diincontrerà la magia del...

Advertising

qn_lanazione : Mercantia torna in scena, Certaldo si anima di arte di strada, teatro e comicità - intoscana : #Certaldo @Mercantia dal 15 al 18 luglio 2021 si svolgerà l’edizione numero trentatré della manifestazione dopo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercantia torna

inToscana

Certaldo (Firenze), 25 giugno 2021 -, e il borgo di Certaldo si anima di arte, come ogni estate. Un'edizione, la numero trentatré, dove l'arte di strada incontrerà la magia del teatro e ancora l'energia della comicità e ...Dal 15 al 18 luglio 2021,, Festival internazionale del Quarto Teatro con direttore artistico Alessandro Gigli e organizzazione spettacoli a cura di Terzo Studio,a Certaldo fra ...Certaldo (Firenze), 25 giugno 2021 - Torna Mercantia, e il borgo di Certaldo si anima di arte, come ogni estate. Un'edizione, la numero trentatré, dove l'arte di strada incontrerà la magia del teatro ...Dal 15 al 18 luglio 2021 a Certaldo torna Mercantia. Tnate le novità per l'edizione numero trentatré. Scopri il programma ...