Euro 2020, Mancini: "Italia non deve sbagliare nulla" (Di venerdì 25 giugno 2021) "L'Austria è un'ottima squadra. E' una gara dove non devi sbagliare nulla, è la bellezza di questi tornei: devi vincere per forza, non puoi fare altro". Sono le parole del ct dell'Italia, Roberto Mancini, alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 contro l'Austria sul campo di Wembley. "Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi, chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo. Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter ...

