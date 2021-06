Alessandro Lupino Campione Italiano MX Prestige

Advertising

Domenica si è corsa a Castellarano (RE) la quinta e penultima prova del Campionato Italiano Prestige di Motocross edsi è laureato Campione Italiano per l'ottava volta in carriera . Tre sono infatti i titoli nazionali conquistati dal viterbese nella 85cc, ai quali si sommano i cinque vinti con la ...Super Lupo in Russia Quarto di giornata e migliore degli italiani,, che autore di due bellissime manche, conquista un quarto posto in gara due che per poco non gli vale il primo ...Domenica si è corsa a Castellarano (RE) la quinta e penultima prova del Campionato Italiano Prestige di Motocross ed Alessandro Lupino si è laureato Campione Italiano per l’ottava volta in carriera. T ...Tim Gajser (Honda) arriva a Matterley Basin con la tabella rossa dopo la doppietta in Russia, Tony Cairoli (Ktm) ha un ottimo passo, ma occhio anche a Prado ed Herlings ...