Terremoto: scossa magnitudo 2,1, epicentro a Greve in Chianti (Di lunedì 24 maggio 2021) La scossa è stata di magnitudo 2.1 con epicentro nella zona di Greve in Chianti. Alle sale operative non sono pervenute segnalazioni da parte della popolazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 24 maggio 2021) Laè stata di2.1 connella zona diin. Alle sale operative non sono pervenute segnalazioni da parte della popolazione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3 a Gubbio - DPCgov : #20maggio 2012, #terremoto in pianura padana emiliana. Nove anni fa un forte sisma colpì il Nord e in particolare l… - ruiciccio : RT @corrierefirenze: #Terremoto a Greve in Chianti: lieve scossa di 2.1 - repubblica : Greve in Chianti, lieve scossa di terremoto: magnitudo 2,1 - corrierefirenze : #Terremoto a Greve in Chianti: lieve scossa di 2.1 -