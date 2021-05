Sorteggio Champions League 2021/2021, le possibili fasce: Inter in prima, Milan in quarta (Di lunedì 24 maggio 2021) Archiviata la stagione 2020-2021 è già tempo di pensare alla prossima e ai sorteggi della prossima Champions League. Inter, Juventus, Atalanta e Milan saranno le quattro squadre italiane al via della massima competizione europea nel 2021-2022. In attesa di conoscere le vincitrici di Europa League e Champions League (per completare il quadro delle qualificate bisognerà poi aspettare i preliminari), diamo un’occhiata alle possibili fasce dei sorteggi, con l’Inter di diritto in prima per aver conquistato il titolo. Il Milan è già sicuro di essere in quarta. FASCIA 1: Atletico Madrid, Manchester City, ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) Archiviata la stagione 2020-è già tempo di pensare alla prossima e ai sorteggi della prossima, Juventus, Atalanta esaranno le quattro squadre italiane al via della massima competizione europea nel-2022. In attesa di conoscere le vincitrici di Europa(per completare il quadro delle qualificate bisognerà poi aspettare i preliminari), diamo un’occhiata alledei sorteggi, con l’di diritto inper aver conquistato il titolo. Ilè già sicuro di essere in. FASCIA 1: Atletico Madrid, Manchester City, ...

Advertising

stebellentani : Campionato finito. Milan torna in Champions e (al netto dei 21 rigori, che forse non si ripeteranno piú) é pure mer… - sportface2016 : #Inter in prima, #Milan in quarta: le possibili fasce in vista del sorteggio dei gironi di #ChampionsLeague - 3Maldinista : RT @toda022: Sorteggio champions league Bayern Monaco Barcellona Psg Milan - LeonBlacklake : @FootballAndDre1 Buongiorno solo a chi l'anno prossimo sarà in prima fascia al sorteggio dei gironi Champions - tacc94 : RT @toda022: Sorteggio champions league Bayern Monaco Barcellona Psg Milan -