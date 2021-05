La collezione Fred Perry x Gorillaz tocca le note giuste

(Di lunedì 24 maggio 2021) C'è un legame molto forte che uniscee Iche molto ha a che vedere con il pensiero libero e lo spirito indipendente da parte di entrambri. Dal 1952, anno della sua fondazione, il brand britannico nato dall'idea del tre volte campione di Wimbledon, appunto, è stato adottato come uniforme da sportivi, giovani ribelli e musicisti, con la sua corona d'alloro come firma di individualità, stile e appartenenza. Personaggi del calibro di Paul Weller, Amy Winehouse, Jake Bugg e lo stesso Damon Albarn dei Blur hanno adottato lo stile del marchio inglese espressione delle subculture giovanili. Dal canto loro Inon sono una band come le altre, fondata nel 1998 dal musicista Damon Albarn e dall'artista Jamie Hewlett, i– il cantante ...

LaPerry x Gorillaz è acquistabile esclusivamente online registrandosi al sito fredperry.com/gorillaz o visitando lo shop presente nel quartier generale virtuale della band. Dopo la campagna 2021, Fred Perry e la band inglese Gorillaz presentano la loro capsule collection in collaborazione.