Fisco | Tinagli Pd | ‘giusto tassare le eredità ma escludiamo i rami d’azienda’

(Di lunedì 24 maggio 2021) Milano, 24 mag. (Adnkronos) – “Sono piuttosto sorpresa dalla polemica” suscitata dalla proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, di aumentare le tasse di successione. “In Italia abbiamo notoriamente unsbilanciato che tassa troppo il lavoro e troppo poco le. Abbiamo un welfare sbilanciato sugli anziani e una mobilità sociale bassissima: i figli dei poveri restano poveri, i figli dei ricchi sono sempre più ricchi. Di equità distributiva in uscita dalla pandemia stanno discutendo tutti i governi del mondo, a partire da quello americano. Letta ha fatto una proposta che val la pena di essere discussa, non ha emanato un decreto”. Lo afferma Irene, vice segretaria del Partito Democratico, intervistata da La Stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

