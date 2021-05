Chi sostituirà Gattuso al Napoli

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 24 maggio 2021) Si è concluso ieri, non nel migliore dei modi, il matrimonio tra Gennaroe la società calcio. Dopo un girone di ritorno ad altissimi livelli, ilinciampa nell’ultima gara e cestina l’opportunità di entrare in Champions League. La Juventus approfitta del passo falso partenopeo e si piazza quarta in classifica. Addio, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.