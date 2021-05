Telese Terme, amministrazione e Consiglio Comunale jr insieme per dire “No a tutte le mafie” (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. Giovanni Falcone. Anche a Telese Terme gli studenti hanno voluto partecipare con un proprio messaggio alla Giornata della Legalità, rispondendo così a #PalermoChiamaItalia, l’iniziativa organizzata dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone in occasione delle celebrazioni del XXIX anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Hanno esposto tanti “No”, colorati i ragazzi del Consiglio Comunale junior di Telese Terme, unendosi alle voci dei loro coetanei di tutta Italia, per gridare insieme, in un grande coro, “no a tutte le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. Giovanni Falcone. Anche agli studenti hanno voluto partecipare con un proprio messaggio alla Giornata della Legalità, rispondendo così a #PalermoChiamaItalia, l’iniziativa organizzata dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone in occasione delle celebrazioni del XXIX anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Hanno esposto tanti “No”, colorati i ragazzi deljunior di, unendosi alle voci dei loro coetanei di tutta Italia, per gridare, in un grande coro, “no ale ...

Se l'Italia degli Appenini va in serie B La valle del Tammaro non se la passa meglio, resistono un po' la Caudina (attraversata dalla Statale Appia) e la Telesina (Telese e le sue terme sono ancora importanti per il territorio). In diversi ...

Da martedì riapre la biblioteca comunale di Telese. Incontro per la Giornata Mondiale diversità culturale In occasione della giornata Mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo, che si è celebrata il 21 maggio, la Biblioteca comunale di Telese Terme ha accolto l'opera del giovane artista Nuru B, donata dal presidente del consiglio comunale, Maria Venditti. L'opera ha come protagonista Kunta Kinte, figura iconica nella cultura del ...

Droga in auto, arrestato 42enne: l'uomo ha tentato inutilmente la fuga Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Benevento Luigi Bonagura, persona ...

Telese Terme, riapre la biblioteca comunale Intanto è ormai ufficiale che biblioteca comunale di Telese riaprirà al pubblico. A dare l'annuncio il consigliere delegato Antonio Troiano: "Da martedì sarà di nuovo aperta e fruibile – afferma Troia ...

