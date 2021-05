Spettacoli | ‘bauli’ salernitani in protesta a Piazza del Plebiscito

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Fedas Italia (Federazione Aziende Spettacolo) venerdì sera è scesa indela Napoli per una manifestazione di sensibilizzazione delle aziende dello spettacolo. Palloncini bianchi e luci rosse hanno fatto da cornice all’evento che ha visto posizionare nellapartenopea anche decine di “Bauli”. Quegli stessi bauli che i tecnici audio/luci, utilizzano per l’allestimento di palcoscenici eper gli eventi. “La manifestazione – ha detto il presidente nazionale, il salernitano, Raffaele Vitale – è stato un modo per uscire ancora una volta, da questo stato d’invisibilità. E’ da un anno che con la nostra Federazione stiamo cercando di far capire allo Stato chi realmente sono le aziende che operano nel mondo dello spettacolo, in particolare i service audio e ...