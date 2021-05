Serie A | Inter-Udinese | le formazioni ufficiali del match di “San Siro”

Leggi su mediagol

(Di domenica 23 maggio 2021) Tutto pronto allo Stadio "San" per il.L'campione d'Italia affronta l'per l'ultima giornata diA. Capitan Handanovic, al termine delalzerà il suo primo trofeo della carriera per il capitano nerazzurro a cui basterà un solo minuto in campo con la sua ex squadra per diventare il portiere con più presenze in campionato nella storia dell'. Contro la Juventus infatti, Handanovic, aveva già eguagliato le 328 presenze di Zenga e ora punta a superarlo. L', invece, è reduce da due sconfitte consecutive e proverà a chiudere la stagione nel migliore dei modi al Meazza.DI SEGUITO LE(3-5-2): 1 ...