Quella Caressa della sera ad Aurelio De Laurentiis

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il Napoli perde la Champions all'ultima partita. Il pareggio contro il Verona non basta per scavalcare il Milan e la Juventus. Però basta per dare il benservito a Rino Gattuso. Il presidente...

ha sottolineato che certe cose accadono solo in Italia. Come dargli torto. Tra l'altro non è stata certo una serata tranquilladi Sky Club, visto che Juric, il tecnico del Verona, ha ...'La salvezza ha 'liberato' il Cagliari' A Sky Calcio Club gli ospiti di Fabiohanno ... Una specie di liberazione , ha potuto giocare conserenità che gli ha permesso di mettere in mostra ...Nel salotto Sky: «Rrahmani che non esulta è una bestemmia. Il Napoli sembrava bloccato psicologicamente. Delusione per Rino» ...A Sky Calcio Club, Ivan Juric, allenatore del Verona, si arrabbia con il giornalista Massimo Ugolini a causa di una domanda.