Precipita la funivia del Mottarone, 13 vittime (Di domenica 23 maggio 2021) Tredici morti e due bambini feriti. E’ questo il bilancio del crollo della cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa, in provincia di Verbania. I due bambini sono stati portati in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino. sat/red (fonte video: Carabinieri) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Tredici morti e due bambini feriti. E’ questo il bilancio del crollo della cabina delladelche parte da Stresa, in provincia di Verbania. I due bambini sono stati portati in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino. sat/red (fonte video: Carabinieri) su Il Corriere della Città.

Advertising

tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - sole24ore : Piemonte, precipita cabina della funivia del #Mottarone: almeno 9 morti e 2 feriti - notte33 : RT @Misurelli77: Cede il cavo della funivia, la cabina precipita: 12 morti. Tragedia sul Mottarone, due bimbi in gravi condizioni Abbiamo:P… - BabbaiFabry : RT @SuperErmy: @GiuseppeConteIT Albergho costruito dove non si sarebbe potuto travolto da una valanga 39 morti, ponti che crollano per manc… -