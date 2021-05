“Non ci ha fatto piacere” L’obbligo ai Maneskin e il colpo di coda di Damiano (Di domenica 23 maggio 2021) Il trionfo dei Maneskin all’Eurovision ha visto proprio nel finale un colpo di coda inaspettato a opera di Damiano David. In passato, la band aveva espresso il suo pensiero a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 maggio 2021) Il trionfo deiall’Eurovision ha visto proprio nel finale undiinaspettato a opera diDavid. In passato, la band aveva espresso il suo pensiero a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

EnricoLetta : Io ho fatto una proposta sui #giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua… - Giorgiolaporta : La colpa non è di #Letta che ha fatto la sparata sulla #tassadisuccessione, ma di chi è andato a ripescare in Franc… - emergenzavvf : 'La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fin… - Reberebby215 : RT @tortamimosa: damiano ?? ma pippi ?? cocaina ?? no ?? diablo ?? non ?? pippo ?? cocaina ?? non ho mai ?? sfiorato ??? cocaina ?? nella mia ?? vita ??… - FAIRYH0SHI : sono sempre piú convinta del fatto che la ragazza in bittersweet non esiste -