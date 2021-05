Mercedes, disastro al pit stop di Bottas: ruota bloccata e ritiro (Di domenica 23 maggio 2021) Altro colpo di scena clamoroso al Gran Premio di Montecarlo. Mercedes protagonista di un disastro al pit stop di Valtteri Bottas. Il pilota costretto al ritiro. Dopo la tristezza di Charles Leclerc, arriva la rabbia anche per Valtteri Bottas: durante il pit stop nel Gran Premio di Montecarlo, la vettura del pilota della Mercedes ha riscontrato un problema che lo ha costretto al ritiro subitaneo: una ruota anteriore, infatti, non veniva via durante il cambio gomme. Inutili i tentativi dei meccanici della freccia d’argento: il pilota finlandese ha dovuto abbandonare la gara del Principato. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Altro colpo di scena clamoroso al Gran Premio di Montecarlo.protagonista di unal pitdi Valtteri. Il pilota costretto al. Dopo la tristezza di Charles Leclerc, arriva la rabbia anche per Valtteri: durante il pitnel Gran Premio di Montecarlo, la vettura del pilota dellaha riscontrato un problema che lo ha costretto alsubitaneo: unaanteriore, infatti, non veniva via durante il cambio gomme. Inutili i tentativi dei meccanici della freccia d’argento: il pilota finlandese ha dovuto abbandonare la gara del Principato. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

