L' organizzatore dell' Eurovision | Stiamo ancora esaminando i filmati sui Maneskin

"Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito". Così l'EBU, The European Broadcasting Union, che organizza e promuove l'Eurovision Song Contest, interviene ufficialmente sulle polemiche che hanno coinvolto Damiano dei Maneskin per un possibile uso di droghe in diretta tv durante la finale di ieri sera (vinta dalla band romana), "Siamo consapevoli della speculazione sul video dei vincitori italiani dell'Eurovision Song Contest nella Green Room di ieri sera. La band ha smentito le accuse di consumo di droga e il cantante in questione farà un test antidroga volontario".

