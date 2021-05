Live GP Monaco in diretta | clamoroso | Leclerc non parte per problemi al cambio

(Di domenica 23 maggio 2021) La tristezza sul volto diè immensa e come non capirlo Shock Ferrari a Montecarlo. Charlesnon partirà per il GP di. Durante il giro di uscita dai box, è subito emerso un ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Partito il GP di Monaco ? Fermo al box Charles Leclerc LIVE ? - Formula1WM : Giro 2/78 - Al momento i due davanti hanno un ritmo indiavolato. Sainz è già a 3 secondi dal leader #MonacoGp #F1 - Formula1WM : Giro 1/78 - Schumacher sorpassa il compagno di squadra Mazepin #MonacoGp #F1 - Formula1WM : Giro 1/78 - Nessun sorpasso tra i primi 10 #MonacoGp #F1 - Juanitajosefi : RT @paoloigna1: Dalla gioia al dramma sportivo in pochi attimi #Leclerc #Monaco #Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Live Monaco

Shock Ferrari a Montecarlo. Charles Leclerc non partirà per il GP di. Durante il giro di uscita dai box, è subito emerso un problema al cambio. Si temeva che dopo l'incidente in qualifica, il cambio fosse rimasto danneggiato, i tecnici Ferrari hanno valutato, ...Alle ore 15:00 scatta il GP di, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2012 che potrete seguire in diretta, con il commento, giro per giro, di Autosprint. La Ferrari ha un'occasione d'oro . Charles Leclerc scatta dalla pole,...Shock Ferrari a Montecarlo. Charles Leclerc non partirà per il GP di Monaco. Durante il giro di uscita dai box, è subito emerso un problema al cambio. Si temeva che dopo ...Alle ore 15:00 scatta il GP di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2012 che potrete seguire in diretta, con il commento, giro per giro, di Autosprint. La Ferrari ha uno ...