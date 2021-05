La normalità dopo la pandemia? «Bisogna ritrovarla con curiosità»

(Di domenica 23 maggio 2021) «Dopo questo lungo periodo di incertezza siamo tutti alla ricerca di risposte veloci che purtroppo non ci sono», Laura Parolin, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, risponde così alla domanda su come sarà il ritorno alla «normalità» che pare sempre più vicino. L’allentamento del coprifuoco, alle 23 e non più alle 22, è il primo di una serie di passi che portano a riaperture e aumento delle libertà.

Advertising

LegaSalvini : LEGA: DOPO UN ANNO TORNANO I GAZEBO NELLE PIAZZE LOMBARDE. CECCHETTI, MERITO DI SALVINI RITORNO ALLA NORMALITÀ Trov… - nzingaretti : Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È gius… - Blackskorpion4 : RT @claudiomontar: #Eurovision Sono tanti, tutti vicini, senza mascherine hanno semplicemente fatto un test anti-Covid 24 ore prima (ne fa… - WillyCoyote6 : RT @LegaSalvini: LEGA: DOPO UN ANNO TORNANO I GAZEBO NELLE PIAZZE LOMBARDE. CECCHETTI, MERITO DI SALVINI RITORNO ALLA NORMALITÀ Trova il ga… - Isabel57542420 : RT @LegaSalvini: LEGA: DOPO UN ANNO TORNANO I GAZEBO NELLE PIAZZE LOMBARDE. CECCHETTI, MERITO DI SALVINI RITORNO ALLA NORMALITÀ Trova il ga… -

Ultime Notizie dalla rete : normalità dopo

Agenzia ANSA

... in cui rimprovera aspramente Firenze: ma come,tutti questi anni, ancora non hai richiesto a ... Bisogna mettere in salvo quelle reliquie, e far ritornare il muro e il sarcofago alla, in ......cosa succederàil conflitto? I rifugiati palestinesi a Gaza ha aggiunto si sentono disperati,abbandonati,arrabbiati". I servizi che offre Unrwa contribuiscono a "ritrovare un senso di".