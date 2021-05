Inter Udinese | Formazioni ufficiali e dove vederla

(Di domenica 23 maggio 2021) L’scudettata ospita l’già salva da tempo nell’ultima sfida stagionale: poco più di una passarella per i nerazzurri che sono ritornati al successo in campionato dopo un decennio.(3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 8 Vecino, 12 Sensi, 5 Gagliardini, 15 Young; 99 Pinamonti, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 9 Lukaku, 14 Perisic, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 37 Skriniar.Allenatore: Antonio Conte.(3-5-2): 1 Musso; 3 Samir, 50 Becao, 14 Bonifazi; 19 Larsen, 90 Zeegelar, 11 Walace, 10 De Paul, 16 Molina; 37 Pereyra, 7 Okaka.A disposizione: 31 Gasparini, 96 Scuffet, 5 Ouwejan, 6 Makengo, 24 Battistella, 32 Llorente, ...

Commenta per primo L'ultima passerella, i 90 minuti finali di una stagione da ricordare. L'affronta l', con fischio d'inizio alle ore 15, in un San Siro che riaccoglie anche una piccola rappresentanza di tifosi. Ce ne sono 1.000 ad accompagnare la squadra nell'ultima fatica, ...è l'unica partita dell'ultimo turno a giocarsi alle 15, per dar modo all'di onorare la premiazione dello Scudetto appena vinto. Sarà consentito l'ingresso a un numero limitato ...(ANSA) – MILANO, 23 MAG – Delirio per le migliaia di tifosi dell’Inter all’arrivo del pullman nerazzurro fuori da San Siro prima della sfida contro l’Udinese. La festa scudetto della ...Tanto turnover da una parte, titolari dall'altra, queste sono le indicazioni delle formazioni ufficiali di Inter-Udinese.