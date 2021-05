I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest

(Di domenica 23 maggio 2021) Life&People.it In un finale da cardiopalma, 2021 con “Zitti e buoni”: punteggio totale, 524 voti. Dopo il Festival di Sanremo, iriportano in Italia un trofeo che mancava dal 1990, l’Italia torna sul tetto d’Europa dopo 31 anni. Itrionfano al2021, superando al televoto la Svizzera e la Francia, che erano al primo e al secondo posto dopo le votazioni delle giurie dei Paesi partecipanti. È stata una finale avvincente, la loro “Zitti e buoni” ha trionfato all’Ahoy Arena di Rotterdam. Il televoto ha decretato il trionfo: ai 206 punti iniziali ottenuti dalla band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, si sono aggiunti i 318 voti del pubblico che hanno portato la band a quota 524, il punteggio più alto ottenuto rispetto ...

Marco Molendini per Dagospia maneskin vincono eurovision Fuochi d'artificio, titoloni sui giornali (sul tono: ha vinto l'Italia delle otto milioni di canzonette e ha sconfitto i francesi, per i cugini ...