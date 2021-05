Funivia del Mottarone precipita | morte 13 persone | 2 bambini in ospedale

Advertising

tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - Agenzia_Ansa : E' salito ad 8 il bilancio delle vittime dell'incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa. E' quanto si apprende… - diegonanni76 : RT @cnsas_official: ?? #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: il bilancio definitivo del tragico incidente è di 13 vittime e due feriti grav… - Kualy2014 : RT @Agenzia_Ansa: L'incidente alla funivia Mottarone, i precedenti più gravi. In Italia ancora vivo il ricordo delle tragedie del Cermis #A… -

... dove purtroppo è precipitata una, provocando diverse vittime ed il ferimento di due bambini". Lo dichiarano i portavocegruppoMovimento 5 stelle alla Camera e al Senato. "La nostra ..."Una tragedia assurda quella che si è abbattuta su questa prima domenica di riaperture, che doveva essere ricca di speranza, con il crollo dellache collega il Comune di Stresa al monte Mottarone'. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti esprime il suo dolore e la sua vicinanza alle famiglie coinvolte e alla comunità ...Giugliano (Na) – Sospesa l’inaugurazione della caserma dei Vigili del Fuoco, prevista per domani a Giugliano in Campania. Dopo la tragedia sul Lago Maggiore, che ha visto la funivia che collega Stresa ...Si è alzato a 12 il bilancio delle vittime dell'incidente accaduto oggi in tarda mattinata in provincia di Verbania, quando una cabina della funivia che collega Stresa e il Mottarone è precipitata sul ...