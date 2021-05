Fabrizio Castori ed lo staff tecnico ambasciatori di Vietri (Di domenica 23 maggio 2021) Fabrizio Castori ed il suo staff tecnico, protagonisti della promozione in serie A della Salernitana, saranno ambasciatori di Vietri sul Mare nel mondo. A deciderlo è stato all’unanimità il direttivo della Pro Loco di Vietri sul Mare che ieri mattina hanno conferito loro la carica di soci onorari.Una sorta di ringraziamento fortemente voluto dai soci e reso possibile nella pratica dal presidente Cosmo Di Mauro che ha consegnato la tessera della Pro Loco a Castori, al suo secondo Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al preparatore dei portieri Riccardo Foti ed al match analyst Marco Castori. La consegna è avvenuta nello splendido scenario delle terrazze dell’Hotel Bristol della famiglia Mendozzi che ha ospitato ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021)ed il suo, protagonisti della promozione in serie A della Salernitana, sarannodisul Mare nel mondo. A deciderlo è stato all’unanimità il direttivo della Pro Loco disul Mare che ieri mattina hanno conferito loro la carica di soci onorari.Una sorta di ringraziamento fortemente voluto dai soci e reso possibile nella pratica dal presidente Cosmo Di Mauro che ha consegnato la tessera della Pro Loco a, al suo secondo Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al preparatore dei portieri Riccardo Foti ed al match analyst Marco. La consegna è avvenuta nello splendido scenario delle terrazze dell’Hotel Bristol della famiglia Mendozzi che ha ospitato ...

