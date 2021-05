De Laurentiis presente allo stadio e in ritiro e pregusta già il premio economico

(Di domenica 23 maggio 2021) Aurelio Desaràquesta seraMaradona per assistere all’ultima gara di campionato tra Napoli ed Hellas Verona. Come si legge su Tuttosport, prima il presidente farà visita alla squadra inin hotel, dove caricherà il gruppo per l’ultimo sforzo. L’obiettivo è dare la carica, sperando anche che Atalanta e Milan finiscano il campionato con un pareggio, così che in caso di vittoria il Napoli possa gustare undi circa 55 milioni tra posizionamento in Serie A e qualificazione in Champions League.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis presente

SpazioNapoli

...quando centrò i preliminari di Champions con la Lazio con una vittoria da film a casa De:... Al Gewiss saràtutta la squadra. Anche Ibra, out per infortunio ma sempre in prima linea ...Dedomani saràal Maradona per l'ultima di campionato, con la speranza di poter scendere all'interno degli spogliatoi per festeggiare il ritorno in Champions. In più il patron ...Aurelio De Laurentiis sarà presente questa sera allo Stadio Maradona per assistere all’ultima gara di campionato tra Napoli ed Hellas Verona. Come si legge su Tuttosport, prima il presidente farà visi ...Mancano poche ore alla resa dei conti, per l’esito del campionato e per la programmazione della prossima stagione. Domani De Laurentiis sarà allo stadio Maradona per seguire la gara, con la speranza d ...