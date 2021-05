Curriculum dello Studente | i ragazzi lo bocciano

(Di domenica 23 maggio 2021) Discriminatorio. È questo l’aggettivo che i ragazzi usano di più. Il 66% degli intervistati da Skuola.net non apprezza la novità dell’esame di Stato 2021: il Curriculum dello Studente. La critica maggiore viene dal fatto che questo nuovo documento non metterebbe sullo stesso piano tutti i candidati.

Advertising

Fiamma_Charmy : RT @laragazzacarla_: Ministero che hai avuto l'arguta idea di intrudurre il curriculum dello studente e soprattutto di farlo proprio quest'… - PotereArturaio : RT @laragazzacarla_: Ministero che hai avuto l'arguta idea di intrudurre il curriculum dello studente e soprattutto di farlo proprio quest'… - prplbl00n : un grazie ai bangtan pure oggi che mi hanno svegliata dal pisolino facendomi piangere su mikrokosmos perché devo an… - CesareMenchetti : Il curriculum dello studente è l’ultima cosa di cui la scuola ha bisogno - settembrini61 : Il curriculum dello studente è l’ultima cosa di cui la scuola ha bisogno -

Ultime Notizie dalla rete : Curriculum dello

Internazionale

... dalla Regione Toscana e dal FUS (Fondo UnicoSpettacolo), per cui occorre trasparenza, ...solitamente retribuita e alla quale si accede se si è in possesso di esperienza comprovata da"....rimette ancora una volta al centro della discussione il presente e il futuro dei giovani con il prossimo webinar promosso dal laboratorio politico in programma lunedì 24 maggio Il "...DottLa crisi migratoria è tornata. In Italia e Spagna il numero di persone che Ingresso irregolare dall'AfricaDi recente, bruscamente. Con loro torna ...In un duro comunicato gli organizzatori chiedono di sapere perché sono stati esclusi dalla imminente stagione turistica ...