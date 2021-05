Covid | a Bergamo altri 80 positivi In Lombardia 9 decessi | calano ancora i ricoveri

(Di domenica 23 maggio 2021) Sono 80 i nuovial-19 in provincia di, 711 in tutta laa fronte di 32.977 tamponi effettuati (il 2,1 % del totale) secondo i dati diffusi domenica 23 maggio. A livello regionalei ricoverati sia in terapia intensiva (-4, 294) che neglireparti (-86, 1.480). Isono invece 9. Per quanto riguarda le altre province, sono 242 i nuovi contagi registrati nella città metropolitana di Milano, 103 a Brescia, 64 a Monza e Brianza, 39 a Como, 24 a Cremona, 45 a Mantova, 31 a Varese, 24 a Pavia, 19 a Lecco, 16 a Sondrio e 11 a Lodi.

...avere inciso sulla diffusione del coronavirus nella Bergamasca e in Lombardia campagne come... Oltre al Piano antinfluenzale, c'erano un Piano Nazionalee il Piano Nazionale di Difesa. ...... è risultato positivo alla variante indiana e per questo trasportato immediatamente, insieme ad altri 2 connazionali residenti sul mantovano, in unhotel della provincia di. Lo comunica ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Con 32.977 tamponi effettuati, sono 711 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 2.1% (il 22 maggio era 1.7%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-4, 294) che ne ...