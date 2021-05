Condimenti: come gestirli in una dieta? Ecco con cosa sostituire 10 grammi d’olio (Di domenica 23 maggio 2021) Crudi o in cottura, i Condimenti possono essere preziosi alleati di salute e gusto. Basta saperli utilizzare, dosare, scegliere Sabrina Commis 23 Maggio 2021 Molto spesso una dieta fallisce per noia, mancanza di sapori, varietà e vivacità. “Limitare l’apporto calorico, non consente sempre di elaborare ricette ricche e gustose – spiega Flavia Bernini, biologa, nutrizionista -. Succede così che quel piatto dietetico, composto da un secondo con verdura e condito solo con un cucchiaio di olio, rischi di annoiarci molto presto. Dei tre macronutrienti utilizzati, carboidrati, proteine e grassi, questi ultimi risultano essere i più ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Crudi o in cottura, ipossono essere preziosi alleati di salute e gusto. Basta saperli utilizzare, dosare, scegliere Sabrina Commis 23 Maggio 2021 Molto spesso unafallisce per noia, mancanza di sapori, varietà e vivacità. “Limitare l’apporto calorico, non consente sempre di elaborare ricette ricche e gustose – spiega Flavia Bernini, biologa, nutrizionista -. Succede così che quel piatto dietetico, composto da un secondo con verdura e condito solo con un cucchiaio di olio, rischi di annoiarci molto presto. Dei tre macronutrienti utilizzati, carboidrati, proteine e grassi, questi ultimi risultano essere i più ...

