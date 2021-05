Amici | Deddy | l’imbarazzo del primo provino

(Di domenica 23 maggio 2021)è stato uno dei finalisti della ventesima edizione di: per il cantante, che faceva il barbiere poco prima di entrare nel talent, sta arrivando una soddisfazione dietro l'altra. Un successo che non aveva minimamente previsto, dato anche il forte imbarazzo provato durante ilsostenuto. Tra i finalisti della ventesima edizione dic'è anche: il cantante che, arrivato aiArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Amici 2021: Deddy e Rosa si sono lasciati? La verità - Giusy56298951 : Vi ricordate la ragazza che si fece la foto con Deddy (e anche altri di amici) e che lui inizió anche a seguire? Be… - Fracola5 : regaz sto riguardando amici e sinceramente non sto capendo: -perchè deddy entrò in casetta prima della sfida? - per… - amiciixserale : @sonodeddy @Aka7evenreal Deddy amó desidero una tua diretta da quando sei entrato ad amici, però amore mio, alle 00… - fanpage : Rosa e Deddy stanno ancora insieme dopo #Amici20? Le espressioni del cantante a #Verissimo lasciano alcuni dubbi -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Deddy

ironizza sulla finale: 'Sto ancora aspettando lo sfidante'uno dei cantanti della ventesima edizione diè stato intervistato dal giornalista Santo Pirrotta su Whoopsee. Il ...e Rosa si sono già lasciati dopodi Maria De Filippi? I due si erano separati facendosi mille promesse, ma probabilmente le cose non sono andate come speravano...e Rosa si sono ...A una settimana dalla fine della 20esima edizione di "Amici", i cantanti protagonisti del talent show sono protagonisti indiscussi delle classifiche Fimi. Nella chart degli album più venduti in Italia ...Amici, Deddy ironizza sulla finale: "Sto ancora aspettando lo sfidante" Deddy uno dei cantanti della ventesima edizione di Amici è stato intervistato dal ...