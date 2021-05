Verbania | precipitata la funivia Stresa-Mottarone Almeno 8 vittime | due bimbi gravi portati a Torino

Advertising

il_brigante07 : RT @FabrizioDalCol: FLASH: Verbania, precipitata nel vuoto la funivia Stresa-Mottarone. Almeno 4 vittime, forse anche bambini. - FabrizioDalCol : FLASH: Verbania, precipitata nel vuoto la funivia Stresa-Mottarone. Almeno 4 vittime, forse anche bambini. - VarricchioMauro : RT @Affaritaliani: Funivia Stresa-Mottarone (Verbania) precipitata nel vuoto. Almeno 4 vittime - Affaritaliani : Funivia Stresa-Mottarone (Verbania) precipitata nel vuoto. Almeno 4 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Verbania precipitata

Grave incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di, dove si è ... Sulla cabina della funivia Stresa - Mottaronec'erano - secondo quando si apprende - 11 ...E'in un bosco. Una fune avrebbe ceduto in uno dei punti più alti del tragitto. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, giunte anche due eliambulanze. ...Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una fune ha ceduto e una cabina è caduta in uno dei punti più alti, in cui l’impianto corre più staccato da terra.Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, dove una cabina è precipitata in uno dei punti più alti del ...