Un giorno in pretura 2021 | stasera su Rai3 il processo per Vittorio Materazzo

Un giorno in pretura 2021 torna stasera su Rai3, alle 00:35, con la terza puntata dedicata al processo contro Luca Materazzo per l'omicidio del fratello maggiore, Vittorio Materazzo. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato anche in questa stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata. La terza puntata torna sul delitto di Chiaia con il processo per Vittorio Materazzo, già in parte affrontato la scorsa settimana.

