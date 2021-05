Tutto su Ethan Torchio dei Maneskin: carriera e vita privata (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo, i Maneskin sono accreditati come i favoriti per la vittoria anche all’Eurovision 2021: scopriamo di più sul batterista del gruppo, Ethan Torchio. Spesso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo, isono accreditati come i favoriti per la vittoria anche all’Eurovision 2021: scopriamo di più sul batterista del gruppo,. Spesso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PiaTrotta : RT @EuroSanremo_21: Sabato 22 maggio saranno #Damiano #Victoria #Thomas ed #Ethan a rappresentarci all'#Ahoy di Rotterdam???? Noi siamo già f… - costancisl : RT @EuroSanremo_21: Sabato 22 maggio saranno #Damiano #Victoria #Thomas ed #Ethan a rappresentarci all'#Ahoy di Rotterdam???? Noi siamo già f… - Letizia97878697 : RT @EuroSanremo_21: Sabato 22 maggio saranno #Damiano #Victoria #Thomas ed #Ethan a rappresentarci all'#Ahoy di Rotterdam???? Noi siamo già f… - jeoshisama : damiano amour, spacca tutto assieme a vic, ethan e thomas<33 vincete, ci conto. se non sarà così sarò sempre dalla… - hey_its_carla_ : RT @maneskinimages: ethan tutto in tiro, damiano in mutande ma ricordiamoci che lui è un cantante e non un comico -