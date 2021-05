Sampdoria Parma | diretta streaming in tv | formazioni e dove vederla

Leggi su sologossip

(Di sabato 22 maggio 2021)in tv:vedere la partita della trentottesima e ultima giornata di campionato. Si conclude in questo weekend il campionato di Serie A Tim. Un campionato vinto dall’Inter, ma con ancora in ballo due posti per la Champions League: a contenderseli Milan, Juventus e Napoli. Questa sera, sabato 22 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.