Rende. Incendio alla Calabria Maceri circoscritto e sotto controllo (Di sabato 22 maggio 2021) La Calabra Maceri E Servizi Spa in una nota stampa comunica che è rientrata l’emergenza legata all’Incendio divampato nella notte presso il sito di Rende (Cosenza). “È doveroso rassicurare la cittadinanza dei comuni di Rende e di Montalto Uffugo, che grazie al tempestivo intervento del personale preposto alle attività di controllo e primo intervento, coadiuvati dai vigili del fuoco, che hanno lavorato in modo estenuante per ben 4 ore a partire dalle ore 02:00 di stanotte, l’Incendio verificatosi on uno dei capannoni dello stabilimento di Calabria Maceri, nella zona industriale di Rende, è ormai circoscritto e sotto controllo”. L’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 22 maggio 2021) La CalabraE Servizi Spa in una nota stampa comunica che è rientrata l’emergenza legata all’divampato nella notte presso il sito di(Cosenza). “È doveroso rassicurare la cittadinanza dei comuni die di Montalto Uffugo, che grazie al tempestivo intervento del personale preposto alle attività die primo intervento, coadiuvati dai vigili del fuoco, che hanno lavorato in modo estenuante per ben 4 ore a partire dalle ore 02:00 di stanotte, l’verificatosi on uno dei capannoni dello stabilimento di, nella zona industriale di, è ormai”. L’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, ...

Advertising

reggiotv : Un incendio si è sviluppato la notte scorsa, a Rende, in due capannoni di Calabra Maceri, l'azienda che si occupa… - CN24_tv : Rende. Fuoco avvolge Calabria Maceri, fiamme in capannone di Rsu #Rende #Incendio #CalabriaMaceri #Cn24Tv… - calabrianewsit : Vasto incendio in un deposito di rifiuti a Rende - - RCN_101 : Rende, vasto incendio in un deposito di rifiuti Calabria Maceri: “Tenete chiuse le finestre” - CosenzaChannel : Incendio nella notte a #Rende. Le fiamme hanno distrutto il centro stoccaggio dei rifiuti della #CalabraMaceri. «No… -