PGA Championship 2021 | Louis Oosthuizen e Phil Mickelson al comando | Koepka insegue Tagliati i primi due del mondo

(Di sabato 22 maggio 2021) Potrebbe diventare davvero il PGAdelle storie, quello in corso di svolgimento nel mito di Kiawah Island: nelle zone più alte della classifica ci sono infatti diversi uomini che hanno fatto epoca nel golf, o che più semplicemente sono in cerca di un ritorno di prepotenza nelle alte sfere. Alc’è la coppia formata dae da: il sudafricano avrebbe potuto guadagnarsi il ruolo di leader solitario molto a lungo, ma proprio all’ultimo, con un bogey alla 18, finisce per dover dividere la leadership con “Lefty”: i due sono autori rispettivamente di un giro in 68 e 69 colpi, con entrambi a -5 nel computo totale del secondo Major dell’anno. Uno solo l’inseguitore, Brooks, che era ieri secondo e ora, con il -1 delle ...

Sorride Corey Conners, leader a sorpresa in South Carolina nella 103esima edizione del, secondo Major maschile del 2021. E' stato infatti il canadese Conners, con un parziale chiuso in 67 ( - 5), a prendersi la scena della rassegna. Il 29enne di Listowel ha due colpi di ...C'è un nuovo Super Weekend da non perdere sui canali Sky Sport, a partire da sabato 22 con ildi golf e l'inizio dei playoff dell'NBA. Domenica 23 maggio appuntamento con la Formula 1, live da Monte Carlo e l'ultima giornata di Premier League tutta da seguire con Diretta Gol. ...Prima il ko di Francesco Molinari, costretto a dare forfait a poche ore dal via per un infortunio alla schiena. Poi la leadership a sorpresa di Corey Conners. (ANSA) ...Prima il ko di Francesco Molinari, costretto a dare forfait a poche ore dal via per un infortunio alla schiena. Poi la leadership a sorpresa di Corey Conners. (ANSA) ...