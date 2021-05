Palinuro, cade in un dirupo e finisce in mare: morta una bimba di 4 anni (Di sabato 22 maggio 2021) commenta Una bambina di 4 anni, tedesca, ha perso la vita a Palinuro , frazione di Centola (Salerno). La piccola era in vacanza e stava percorrendo un sentiero in compagnia dei suoi genitori e dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 maggio 2021) commenta Una bambina di 4, tedesca, ha perso la vita a, frazione di Centola (Salerno). La piccola era in vacanza e stava percorrendo un sentiero in compagnia dei suoi genitori e dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Palinuro, cade in un dirupo e finisce in mare: morta bimba di 4 anni #palinuro - LaStampa : Cade da dirupo e precipita in mare, muore a 4 anni a Palinuro - paolochiariello : #Juorno #Bimba cade in un dirupo e muore a Centola, Palinuro - juornoit : #Juorno #Bimba cade in un dirupo e muore a Centola, Palinuro - messveneto : Cade da dirupo e precipita in mare, muore a 4 anni a Palinuro: La bambina faceva una passeggiata assieme ai genitor… -